Arsenal vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE vía DirecTV por fecha 35 de Premier League

Arsenal vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 35 de la Premier League , este domingo 21 de abril, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) . La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Arsenal buscará dar otro paso en su objetivo por asegurar un lugar en la próxima edición de la Champions League, aunque también lo puede hacer por otra vía. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Emirates Stadium.

Arsenal vs. Crystal Palace: horarios del partido



México - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Sin posibilidad de alcanzar el primer lugar de la Premier League, Arsenal pelea por mantenerse entre los cuatro primeros puestos para clasificar de manera directa al torneo de clubes más importante del 'Viejo Continente'. El ser campeón de la Europa League es el otro camino.

Por lo pronto, Arsenal se ubica en el cuarto casillero con 66 puntos y tiene como rivales directos a Chelsea (66) y Manchester United (64). Los 'Gunners' llegarán motivados por su clasificación a semifinales a la Europa League tras eliminar a Napoli.

"Estoy orgulloso de los jugadores, el club, los fans, de nuestra semifinal de Europa League y estar luchando por el tercer y cuarto puesto de la Premier League, para jugar Champions League el próximo año", indicó en la previa el entrenador de Arsenal, Unai Emery.

Crystal Palace, por otro lado, tratará de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no verse comprometido con el tema del descenso. Las 'Águilas' marchan en el decimocuarto puesto con 39 unidades.

Arsenal vs. Crystal Palace: probables alineaciones

Arsenal: Bernd Leno, Shkodran Mustafdi, Laurent Koscielny, Konstantinos Mavropanos, Nacho Monreal, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Henrikh Mkhitaryan, Mesut Ozil, Alex Iwobi y Alexandre Lacazette.

Crystal Palace: Vicente Guaita, Aaron Wan-Bissaka, Scott Dann, Martin Kelly, Patrick Van-Aanholt, James McArthur, Luka Milivojevic, Cheikhou Kouyaté, Andros Townsend, Christian Benteke y Wilfred Zaha.

