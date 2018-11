Sigue el Arsenal vs. Bournemouth por la fecha 13 de la Premier League en el Vitality Stadium desde las 8:30 a.m. y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Arsenal vs. Bournemouth será clave para el equipo de Unai Emery en su búsqueda de pelear por el título del torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Arsenal suma 16 partidos sin perder en todas las competiciones. Sin embargo, el cuadro londinense ha sumado tres empates consecutivos en la Premier League y, por lo tanto, se alejó de la cima de la competición.

Para seguir soñando con la posibilidad alcanzar el título liguero, el equipo de Unai Emery necesita sumar tres puntos en su visita al Bournemouth, equipo de regular rendimiento en esta temporada del certamen.

Después del receso por la fecha FIFA, Arsenal espera tener al ciento por ciento a sus dos mejores atacantes: Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang. El club reportó que tenían dolencias menores previo al juego.

Para esta jornada se esperaba la vuelta de Nacho Monreal, pero el marcador español se lesionó nuevamente. Entonces, Sead Kolasinac seguirá como el dueño de la franja izquierda de los 'gunners'.



El entrenador de Bournemouth, Eddie Howe, planea la vuelta del delantero Joshua King, quien se ha recuperado de una molestia en el tobillo que lo marginó de los cuatro últimos encuentros del primer plantel.

Los 'cherries', con 20 puntos en la tabla de posiciones, viene de dos derrotas consecutivas en la Premier League. En casa cayó contra Manchester United (2-1) y previo al parón perdió por el mismo resultado en el campo de Newcastle.

Arsenal vs. Bournemouth: horarios del partido

México - 7:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

España - 2:30 p.m.



Arsenal vs. Bournemouth: posibles alineaciones

Arsenal : Leno; Bellerín, Mustafi, Holding, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Özil, Iwobi, Aubameyang, Lacazette.



Bournemouth: Begovic; Francis, S. Cook, Ake, Daniels, Lerma, L. Cook, Brooks, Fraser, Wilson, King.