Ariel Holan: "Quería fichar a Christian Cueva, pero todos los días eran 200 mil más"

Ariel Holan, entrenador del Independiente argentino, lamentó este martes que no se haya efectuado la compra del peruano Christian Cueva y reveló que las cifras de la operación se incrementaban cada día.

“Cómo entrenador me hubiera encantado tener a Cueva, pero todos los días eran 200 mil más y eso no lo podía permitir. No era una buena contratación para Independiente”, expresó Holan en el programa Siempre Rojo.

“Estoy convencido con el plantel competitivo que tenemos. Muchos quieren ver a Independiente de rodillas y no los vamos a dejar”, agregó.

El técnico argentino explicó que Independiente tiene como prioridad sanear sus cuentas y por ello prefieren evitar hacer "locuras" que perjudique la salud económica del club.

“Yo tengo que defender los intereses de Independiente. Nadie me va a correr por izquierda ni derecha. Mientras yo sea el DT locuras no se van a hacer. Como socio me importa que podamos resolver cuestiones económicas que hace 30 años no se podían resolver”, concluyó.

Christian Cueva, al descartarse del todo la opción de Independiente, tiene la vía libre para firmar por el Santos de Brasil que dirige Jorge Sampaoli.