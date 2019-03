Argentina vs. Venezuela: La derrota en el regreso de Lionel Messi es portada en los diarios argentinos

Todos coinciden que el regreso de Lionel Messi no fue el esperado. Y no por lo que hizo en la cancha en el Argentina vs. Venezuela, sino porque la Vinotitno ganó 3-1 el amistoso que se disputó este viernes en Madrid, España.

Algunos lo tildaron de "Masazo", otros lamentan que Lionel Messi no haya podido ser clave en el partido para desnivelar el partido y no perder en el Wanda Metropolitano. Pero todos coinciden que esta selección Argentina ha dejado más dudas que respuestas.

De cara a la Copa América, en Argentina hay gran preocupación por lo que pueda hacer su selección, finalista de los últimos dos torneos continentales. Los medios de ese país están preocupados por el funcionamiento del equipo que se vio ampliamente superado por Venezuela en España.

Ahora, Argentina tiene que darle vuelta a la página y pensar en el choque contra marruecos del martes. Las portadas expresan el sentir tras la derrota en este primer amistoso del 2019, pero la preocupación más grande es cómo llegará la albiceleste a la próxima Copa América.

Argentina cayó 3-1 ante Venezuela con goles de Salomón Rondón, John Murillo y Josef Martínez. Mientras que por la albiceleste descontó Lautaro Martínez.