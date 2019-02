Argentina vs. Uruguay EN VIVO: Horarios y cómo ver duelo del Sudamericano Sub 20 en Chile

Argentina vs. Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Sudamericano Sub 20 en Chile | Un partido con aroma a clásico del Río de la Plata disputarán Argentina y Uruguay este jueves por la cuarta fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en Chile. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, se puede colgar de la transmisión de canales de tv, apps móviles o de páginas webs como Perú21, que traerán todas las incidencias a sus lectores.

Uruguay llega a este duelo con claras posibilidades de ser campeón del Sudamericano Sub 20 en esta jornada. Después de tres cotejos, los charrúas son los únicos sin derrotas y lideran la tabla de posiciones con 7 puntos. Para volver a levantar el título ganado en Ecuador hace 2 años, la Celeste debe vencer este jueves a Argentina y, además, esperar que Brasil derrote a Ecuador, mientras que Venezuela no debe derrotar a Colombia.

Asismismo, un empate lo dejaría instalado en el próximo Mundial de Polonia. Los resultados pueden definir, también por adelantado, los 4 equipos clasificados a la cita mundialista y los 3 que acompañarán a Perú en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Uruguay viene de ganar a Brasil (3-2) en la fecha anterior y es favorito, pero tendrá al frente a una Argentina que ha mejorado en cada partido y que en la jornada anterior goleó por 3-0 a la aparentemente imbatible Venezuela con un triplete de Adolfo Gaich y está segunda con 6 puntos.



Argentina vs. Uruguay: ¿Quiénes podrían ser los titulares en el partido del Sudamericano Sub 20?

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Santiago Sosa, Facundo Medina, Elías Pereyra; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Julián Álvarez, Gonzalo Maroni; Pedro de la Vega y Adolfo Gaich.

DT. Fernando Batista.

Uruguay: Renzo Rodríguez; Emiliano Ancheta, Erick de los Santos, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Juan Boselli, Emiliano Gómez; Facundo Batista y Nicolás Schiappacasse.

DT. Fabián Coito.

Argentina vs. Uruguay: El camino de la 'Albiceleste en el Sudamericano Sub 20 de Chile

20/01/19 Paraguay U20 1 - 1 Argentina U20

22/01/19 Argentina U20 0 - 1 Ecuador U20

24/01/19 Uruguay U20 0 - 1 Argentina U20

26/01/19 Argentina U20 1 - 0 Peru U20

29/01/19 Ecuador U20 2 - 1 Argentina U20

01/02/19 Argentina U20 1 - 0 Colombia U20

04/02/19 Venezuela U20 0 - 3 Argentina U20

Argentina vs. Uruguay: El camino de los charrúas en el Sudamericano Sub 20 de Chile

18/01/19 Uruguay U20 0 - 1 Peru U20

20/01/19 Uruguay U20 3 - 1 Ecuador U20

24/01/19 Uruguay U20 0 - 1 Argentina U20

26/01/19 Uruguay U20 1 - 0 Paraguay U20

29/01/19 Venezuela U20 1 - 1 Uruguay U20

01/02/19 Ecuador U20 0 - 1 Uruguay U20

04/02/19 Brazil U20 2 - 3 Uruguay U20

Argentina vs. Uruguay: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:30 horas

Perú: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 18:30 horas

España: 21:30 horas

Italia: 21:30 horas

Francia: 21:30 horas

Japón: 5:30 horas (viernes 8 de febrero)

Argentina vs. Uruguay: ¿Qué canales transmitirán el encuentro?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Internacional: RMTV

Perú: Movistar Deportes