Argentina vs. Sudáfrica: Keenan Phillips sorprendió y marcó el empate 1-1 en el Mundial Sub 20 | VIDEO A los 23 minutos, un centro largo y una mala salida del portero propiciaron el empate 1-1 en el Argentina vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20. Keendan Phillips lo hizo.

Keenan Phillips marcó el sorprendente empate para Sudáfrica. (Captura y video: DirecTV Sports / Fuente: FIFA) Keenan Phillips marcó el sorprendente empate para Sudáfrica. (Captura y video: DirecTV Sports / Fuente: FIFA) Keenan Phillips marcó el sorprendente empate para Sudáfrica. (Captura y video: DirecTV Sports / Fuente: FIFA)