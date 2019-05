Argentina vs. Sudáfrica: golazo de Ezequiel Barco que podría ser el mejor del Mundial Sub 20 [VIDEO] Una volea sutil provocó el 3-1 en el Argentina vs. Sudáfrica por el grupo F del Mundial Sub 20. Lo hizo Ezequiel Barco, la figura del partido.

Mira el golazo de Ezequiel Barco en el Mundial Sub 20. (Captura y video: DirecTV Sports / Fuente: FIFA)