Argentina vs. Portugal EN VIVO partido por el Mundial Sub 20 2019

Argentina vs. Portugal EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 2 del grupo F del Mundial Sub 20 en el Estadio Miejski desde las 11:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de DirecTV Sports.

El duelo entre Argentina y Portugal será uno de los más atractivos en el torneo juvenil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá las posiciones en el Mundial Sub 20.

Las selecciones de Argentina y Portugal disputarán su segundo encuentro en el torneo juvenil que tiene como sede Polonia. El partido se desarrollará este martes 28 de mayo en la ciudad de Bielsko-Biała.

Dos campeones del mundo de esta categoría se verán las caras en el que promete ser el plato fuerte de la segunda jornada. Los argentinos tienen seis trofeos en sus vitrinas, mientras que los portugueses dos.

El estreno para ambos en Polonia fue positivo. El seleccionado Albiceleste venció sin problemas a Sudáfrica por 5-2. Ezequiel Barco, uno de los protagonistas de ese choque analizó el partido frente a los lusos.

“Esperamos a un duro rival, que ganó también en su debut mundialista y es el actual campeón europeo. Tendremos que estar concentrados desde el primer minuto, ya que esta clase de rivales aprovechan cualquier oportunidad”, aseguró al portal de la AFA.

Por su lado, el vigente campeón de Europa en la categoría Sub 20 mostró sus credenciales en el debut frente a Corea del Sur (1-0). La selección de Portugal se llevó la victoria gracias a la conquista de Trincao.

El conjunto portugués y Argentina lograron sumar tres unidades en la tabla. El elenco que logre la victoria en esta fecha se asegurará en espacio en la siguiente ronda del Mundial Sub 20.

Argentina vs. Portugal: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.