Argentina vs. Portugal: Gaich anotó el 1-0 en el duelo por el Mundial Sub 20 | VIDEO Adolfo Gaich abrió la cuenta en el duelo que disputan Argentina y Portugal por la segunda jornada del Mundial Sub 20 que se desarrollara en Polonia

Adolfo Gaich marcó el primer de Argentina frente a Portugal. (Captura y video: GloboTV - FIFA)