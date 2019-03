Argentina vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 17

Argentina vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Argentina vs. Paraguay, este martes 26 de marzo, en partido por la tercera fecha del grupo B del Sudamericano Sub 17 , en el estadio de la Universidad San Marcos, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de Movistar Deportes, canales 03 y 703 HD.

Argentina y Paraguay juegan un duelo clave en sus aspiraciones en el torneo sudamericano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El equipo que dirige Pablo Aimar inició el certamen con derrota ante Uruguay (3-0), pero la jornada pasada enderezaron el camino y vencieron a Colombia por 2-1.

Argentina sabe que está en un grupo bastante duro y que una nueva derrota complicaría sus opciones de clasificar al hexagonal final y pelear por un cupo al mundial de la categoría, en Brasil.

Paraguay, tras su debut perdedor frente a Brasil (3-2), descansó la fecha anterior y ahora vuelve al ruedo en busca de sus primeros 3 puntos.

Colombia y Uruguay animarán el partido preliminar del grupo B, desde las 5:10 p.m., siempre en el estadio de San Marcos.

Argentina vs. Paraguay - horarios en el mundo

18:30 horas en México

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

03:30 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

08:30 horas del miércoles en China

09:30 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Argentina vs. Paraguay - alineaciones probables

Argentina : Rocco Ríos, Tomás Lecanda, Francisco Flores, Ricardo Martínez, Julián Aude, Cristian Medina, Liciano Ferreyra, Ignacio Fernández, Matías Godoy, Juan Krilanovich, Franco Orozco.



Paraguay: Antonio González, Santiago Ocampos, Rolando Ortiz, Rodrigo Melgarejo, Fabio Barrios, Wilder Viera, Fabrizio Peralta, Junior Noguera, Rodrigo López, Diego Duarte, Diego Acosta.