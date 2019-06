Argentina vs. Paraguay: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el duelo por la Copa América 2019?

Obligadas a ganar para no tener una salida tempranera en la Copa América 2019 , las selecciones de Argentina y Paraguay se enfrentarán este miércoles 19 de junio por la segunda fecha del Grupo B. El vibrante encuentro se jugará en el estadio Mineirao a las 19:30 horas en Perú con transmisión vía América TV y América TVGO; mientras que en el país de la ‘Albiceleste’ el partido empezará a las 21:30 horas vía Canal 7 TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play. DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes también son buenas opciones para seguir el choque.

La derrota del conjunto ‘gaucho’ frente a Colombia (2-0) ocasionó que el equipo, dirigido por Lionel Scaloni, además de recibir críticas a montones, esté al borde de la eliminación del certamen continental, pues, de momento, tiene 0 puntos en su zona.

En el duelo con el cuadro ‘cafetero’ por el Grupo B de la Copa América 2019, Lionel Messi, sin socios, volvió a sufrir con la camiseta número ‘10’. Ello llevó a serios cuestionamientos contra dos futbolistas icónicos: Sergio 'El Kun' Agüero y, especialmente, Ángel Di María.

Argentina perdió 2-0 ante Colombia en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP)

Precisamente, los dos serían los principales damnificados en el once de la ‘Albiceleste’ para el partido de hoy, según apunta la agencia AFP. Ello a raíz de ensayos dirigidos por Scaloni en la sesión matutina de entrenamientos cumplida el martes en el complejo Cidade do Galo, con cuatro posibles novedades: Milton Casco, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.

Argentina deberá ‘lavarse la cara’ rápidamente si es que desea quedarse con los tres puntos ante Paraguay, selección que también buscará dicho resultado tras el empate 2-2 con Qatar en su debut en el Grupo B de la Copa América 2019.

Al respecto, el estratega de la ‘Albirroja’, Eduardo Berizzo, aseguró que, emocionalmente, su plantilla está "recuperada" del ‘golpe’.

Paraguay empató 2-2 con Qatar en la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP)

El entrenador, quien tomó el mando de la selección de Paraguay en febrero pasado con el objetivo de reconducir a una escuadra ausente en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo: Brasil 2014 y Rusia 2018, prometió el martes fidelidad a sus ideas independientemente de las novedades que pueda presentar Argentina en el choque por la Copa América 2019. "Lo que pase del otro lado importa poco", comentó el técnico en conferencia de prensa, de acuerdo a la citada fuente.



Argentina vs. Paraguay: alineaciones posibles

Argentina : Franco Armani, Milton Casco, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Roberto Pereyra, Leando Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Roberto Fernández, Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Celso Ortiz, Rodrigo Rojas, Derlis González, Miguel Almirón, Cecilio Domínguez y Óscar Cardozo.

DT: Eduardo Berizzo.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía N9eve, TDN, Televisa Deportes, Azteca 7, Azteca Deportes, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía Canal 7 TV Pública, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Tigo Sports