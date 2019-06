Argentina vs. Mali: Adolfo Gaich anotó el 1-0 en octavos de final del Mundial Sub 20 | VIDEO A poco de haberse iniciado el segundo tiempo, Adolfo Gaich abrió el marcador en el duelo Argentina-Mali por el pase a cuartos de final del Mundial Sub 20.

Adolfo Gaich aprovechó un error de la defensa de Mali y abrió el marcador a favor de Argentina. (Captura y video: DirecTV Sports)