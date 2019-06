Argentina vs. Mali: Diaby decretó el 1-1 en octavos de final del Mundial Sub 20 | VIDEO Abdoulaye Diaby le puso emoción al juego entre Argentina y Mali al anotar el gol del empate en choque por el pase a cuartos de final del Mundial Sub 20.

Abdoulaye Diaby anotó el gol del 1-1 ante Argentina. (Captura y video: DirecTV Sports)