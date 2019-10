Argentina vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso internacional de fecha FIFA, este domingo 13 de octubre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, para Latinoamérica, además de TyC Sports, en tierras argentinas. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Argentina y Ecuador se verán las caras en un duelo más de preparación con miras al inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero, de Elche.

Argentina vs. Ecuador: horarios del partido

México - 9:00 a.m. Ecuador - 9:00 a.m. Perú - 9:00 a.m. Colombia - 9:00 a.m. Venezuela: 10:00 a.m. Bolivia - 10:00 a.m. Paraguay - 10:00 a.m. Argentina - 11:00 a.m. Chile - 11:00 a.m Uruguay - 11:00 a.m. España - 4:00 p.m.

El combinado de Lionel Scaloni afronta el encuentro sin su gran referente, Lionel Messi, sancionado, y con un equipo muy renovado que llega reforzado en su autoestima tras igualar ante Alemania (2-2), mientras que un rejuvenecido Ecuador desea prolongar su buena línea de resultados en el último encuentro de su seleccionador interino, el argentino Jorge Célico.

Argentina, que tendrá el desafío sin los jugadores de River y Boca Juniors, aprovechará el pulso ante Ecuador para dar una última oportunidad a varios futbolistas de engancharse al proyecto y ganarse un puesto en el grupo que peleará por acudir al Mundial y ganar la Copa América.

Scaloni dará minutos a la mayoría de jugadores que no pudieron jugar en Alemania, como el portero Musso o Pezella, Saravia, Kanneaman o Lamela, así como continuidad a Ocampos y Alario, héroes en la igualada ante los germanos.

Ecuador, por su parte, llega a la cita con apenas un día y medio de adaptación a España tras haber tenido que retrasar su viaje por problemas técnicos en el avión y rodeado de cierta preocupación por la situación social de su país, al que pretende dar una alegría tras unas jornadas difíciles.

En lo deportivo, Célico mantendrá su apuesta por los jóvenes valores del fútbol ecuatoriano, por lo que conservará la estructura del equipo que ganó a Perú (1-0) y goleó a Bolivia (3-0) en los amistosos disputados en septiembre.

El último duelo entre ambos equipos aún está reciente en la memoria de los aficionados argentinos, ya que permitió a la 'Albiceleste' sellar su billete para el Mundial de Rusia tras una exhibición de Lionel Messi, autor de los tres goles de su equipo en Ecuador (1-3).

Fuente: EFE

Argentina vs. Ecuador: probables alineaciones

Argentina: Juan Musso; Renzo Saravia, Germán Pezella, Walter Kanneaman, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Erik Lamela; Lucas Ocampos, Lucas Alario y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Pedro Ortiz; Darío Aimar, Xabier Arriaga, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán; Jegson Méndez, Júnior Sornoza, José Cifuentes; Erick Castillo, Michel Estrada y Enner Valencia. DT: Jorge Célico.

