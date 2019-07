Argentina vs. Colombia EN VIVO por el grupo A de Rugby 7 femenino en Lima 2019 desde Villa María del Triunfo

Argentina vs. Colombia juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE en el Rugby 7 femenino en losJuegos Panamericanos Lima 2019 por el Grupo A desde el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo desde las 9:50 am. (hora peruana) y con transmisión de Movistar 19, Latina y el streaming de ESPN. Sigue minuto a minuto el choque entre las Pumas vs. las Tucanes que abre esta disciplina.

Las Pumas, favoritas para llevarse la medalla dorada de estos Juegos Panamericanos Lima 2019 debutan en la rama femenina enfrentando a las Tucanes de Colombia, cuyo crecimiento en este deporte es paulatino y espera dar pelea y estar a la altura de los equipos de élite de la región.

Argentina vs. Colombia: Rugby 7 en Lima 2019 | Horarios a nivel mundial



Perú 9:50 am. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 9:50 am. |

Ecuador 9:50 am. |

Colombia 9:50 am. |

Bolivia 10:50 am. |

Paraguay 10:50 am. |

Venezuela 10:50 am. |

Brasil 11:50 am. |

Argentina 11:50 am. |

Chile 11:50 am. |

Uruguay 11:50 am. |

España 11:50 am. |

En Argentina, la gran ausencia será la de la capitana Sofía González, quien no estará en estos Juegos Panamericanos, pero quien lidera el equipo albiceleste será María Paula Pedroso, la chica de Misiones, que ha mostrado un gran talento y es una de las jugadoras a seguir.

Por Colombia, en tanto, espera dar pelea en el Grupo A y acercarse al objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Para la entrenadora de las Tucanes Liseth Martínez, este partido ante las Pumas será una revancha por lo que pasó en el clasificatorio a Tokio 2020 en la que de entrada cayeron contra el mismo rival.

"Esperemos que sea una revancha proque queremos pasar entre los dos primeros del grupo. Aspiramos a ganarle a Argentina y Trinidad y Tobago y veremos que pasa contra Estados Unidos. Queremos pelear por el podio", señaló..

Argentina vs. Colombia: Rugby 7 en Lima 2019 | Precios de las entradas para ver este partido



Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas(*) S/. 10 Acompañante de Asiento Accesible – ASR S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado. "

Argentina vs. Colombia: Rugby 7 en Lima 2019: Mapa de la sede donde se jugará esta disciplina



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: