Dani Alves: “El árbitro estaba más nervioso que nosotros”

Lionel Messi criticó el trabajo de Roddy Zambrano, árbitro asignado para el Argentina vs. Brasil. Sin embargo, el delantero no ha sido el único. Dani Alves , a pesar de la victoria, coincidió con su ex compañero en Barcelona.

El capitán de la ‘Canarinha’ aseguró que el juez ecuatoriano lució “nervioso” durante el desarrollo de las acciones, pues pitaba todas las jugadas del choque por la semifinal de la Copa América 2019.

“Yo también me quejo del arbitraje. No me gusta hablar de los árbitros, pero me pareció que estaba más nervioso que nosotros. Cobraba todo. No estuvo bien para los dos lados”, aseguró Dani Alves en zona mixta.

Por otro lado, el defensa de Brasil estuvo involucrado en una jugada polémica con Sergio Agüero. “Cuando él quiso desmarcarse, se dio vuelta y me pisó. Tendría que haber cobrado falta para nosotros”, añadió.

Dani Alves afirmó que la “concentración” ha sido una de las claves para vencer a Argentina y avanzar en la Copa América. “Supimos sufrir, este es un premio al más eficaz”, concluyó el jugador de 36 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: