Las redes sociales no olvidan. La selección de Argentina no inició de la mejor manera el Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron derrotados ante Arabia Saudita por 2-1. Tras ello, salió a la luz un video en el que Emiliano Martínez celebra por los países con los que comparten el Grupo C.

En el video que circula en las redes sociales se ve un televisor en el que se veía el sorteo de la Copa del Mundo. Tras aparecer primeros los ‘albicelestes’ por ser cabezas de grupo, aparece como su primer rival la Selección de México.

Ante la designación, Martínez aparece en el video saltando, sonriendo y expresando “easy, easy”, considerando que emparejarse junto a México le parecía un país fácil.

Además de México, Argentina comparte grupo con Arabia Saudita y Polonia de Robert Lewandowski. Si bien, los liderados por Lionel Messi venían siendo los favoritos por tener a uno de los mejores jugadores del mundo y ser campeones de la Copa América, el primer partido terminó generando dudas.

‘Dibu’ Martínez tras la derrota de Argentina

El portero de Argentina Emiliano Martínez, reconoció que el revés encajado ante Arabia Saudí es doloroso, especialmente anímico y recordó que Leo Messi ejerce como líder, da aliento siempre y lo va a sacar adelante.

”Messi siempre da aliento. Es un líder y lo va a sacar adelante”, dijo Emiliano Martínez que no se excusó en el VAR que anuló tres goles a su equipo por fuera de juego. “El VAR es igual para todos. Nos dio un penal y luego nos quitó tres goles pero es igual para todos”, recordó.

El meta de Argentina lamentó no haber tenido puntería para firmar el segundo tanto y sentenciar el choque: “No pudimos encontrar el segundo gol por el fuera de juego y en el segundo tiempo se encontraron un gol aunque presionaron algo más. Después, una ráfaga de cinco minutos e hicieron el segundo. No jugamos tan claro como otras veces”.

“Toca una derrota en un Mundial depués de 36 partidos pero quedan dos encuentros más. Tenemos dos finales por delante. Nos pegaron dos cachetazos con los goles y no lo pudimos seguir adelante”, recordó el portero de Argentina que se consoló al indicar que es “mejor perder ahora que más adelante”