Argentina vs. México protagonizan un partido atractivo por el Amistoso FIFA 2018 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO desde las 18:00 horas de México; 19:00 horas de Perú; y 21:00 horas de Argentina vía TyC Sports, TDN, Televisa Deportes y beIN Sports la transmisión ONLINE del encuentro para no perderte los goles, jugadas polémicas, estadísticas, entre otros datos de un compromiso que no tendrá la presencia de Lionel Messi. Sigue en Perú21 la mayor información del antes, durante y después del encuentro.

Lo último del Argentina vs. México es que Germán Pezzella sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y fue desafectado de la convocatoria. El DT estaba probando con el defensor en el equipo que sería titular el viernes, en el primer partido frente a los aztecas.

Sin Lionel Messi, Argentina jugará ante México en vivo el viernes en el Estadio Mario Alberto Kempes. (Foto: Getty) Sin Lionel Messi, Argentina jugará ante México en vivo el viernes en el Estadio Mario Alberto Kempes. (Foto: Getty) Getty Images

Este martes, México arribó a la ciudad de Córdoba; sin embargo, no pudo entrenar tras su llegada porque al avión sólo subieron los futbolistas, mientras que la utilería no viajó por falta de espacio y tuvo que ser enviada por vía terrestre. De esta forma, el Tri entrenó en el gimnasio del hotel.

México llega a este encuentro sin una de sus figuras, Hirving Lozado, que estará ausente por lesión. El equipo dirigido por Ricardo Ferretti viene de caer de local ante Chile en la fecha FIFA anterior.

¿A qué hora y cuándo juega Argentina vs. México por Amistoso FIFA 2018?

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Lionel Scaloni continúa los trabajos con la selección de Argentina con movimientos regenerativos y ejercicios físicos. El volante de Independiente Maximiliano Meza no completó la práctica por un cuadro febril. Por otro lado, México no contará Herving Lozano. La Albiceleste y el Tri se enfrentan por partida doble el viernes 16 en Córdoba y el martes 20 en Mendoza.

¿Cómo y en qué canal por TV puedo ver Argentina vs. México?