Mariano Andújar, arquero de Estudiantes de La Plata, esperó el final del partido para responder a los hinchas de Huracán. El ‘1′ saltó las vallas de publicidad y se aproximó a los fanáticos locales en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Enseguida, el futbolista golpeó el alambrado y soltó algunas palabras contra los espectadores.

Después de la inesperada reacción por parte del golero de 38 años, en los medios argentinos y en las redes sociales especularon sobre lo que pudo enfadar al portero. Entonces, surgió la versión de que los seguidores del ‘Globo’ tocaron un tema sensible para el hombre del ‘Pincha’: el fallecimiento de su padre.

Frente al acto de Andújar, la Fiscalía de Buenos Aires actuó inmediatamente. De acuerdo con información de TyC Sports, la entidad pública levantó un acta por el caso. Mientras que el árbitro de la contienda Jorge Baliño no añadió la escena en el informe que presentó tras la contienda por la Copa Liga Profesional.

El descargo de Andújar

Después del incidente, el arquero de Estudiantes se pronunció mediante las redes sociales. En su versión, el mundialista con la selección argentina confirmó que un grupo de hinchas de Huracán, club en el que se formó, lanzaron improperios desde la tribuna y se centraron en agredirle recordando la pérdida de su papá.

“A las tres / cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse, pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas”, manifestó el ex Napoli.

“A veces se pierde de vista que aparte de ser profesionales del deporte también somos personas de carne y hueso. Y si bien ‘la cultura del fútbol’ lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio creo firmemente que debiera haber un límite”, sostuvo Andújar.

El futbolista de 38 años aclaró que, luego del incidente, se acercó a los máximos directivos de Estudiantes y Huracán para pedir disculpas. “No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada… Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol”, cerró.