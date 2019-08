Argentina: muere José Luis ‘Tata’ Brown, campeón con la Albiceleste en el Mundial de 1986

José Luis Brown, campeón con la selección argentina en el Mundial México 1986, falleció este lunes por la noche en una clínica ubicada en la ciudad de La Plata. El ‘Tata’, como le conocían, luchaba contra el Alzheimer.

Brown , autor del primer gol en la final contra Alemania en el 86, fue un referente de Estudiantes de La Plata, institución que difundió la triste noticia mediante un sentido mensaje en las redes sociales oficiales.

“Un día de máxima tristeza para la Familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente. ¡Hasta siempre ‘Tata’! Capitán, Campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía Pincharrata”, escribió el club argentino.

El ‘Tata’ Brown, quien se desempañaba como defensor, había sido internado en un nosocomio en enero de este año. Uno de sus hijos, Juan Ignacio, se encargó de confirmar el lamentable estado de salud, producto de la enfermedad degenerativa.

“No nos reconoce, muy poco. Por momentos, si logra conocer, hoy no logra manifestarse. No logra hablar”, declaró a Radio La Red. “Ahora está internado, en una cama. No controla esfínteres, solo de a ratos pasa a una silla de rueda”, comentó Florencia, su hija, en FM Grupo Tiempo Digital.

José Luis Brown, a lo largo de su carrera, defendió las camisetas de Estudiante de La Plate, Boca Juniors, Deportivo Español y Racing Club, en su país. El ‘Tata’ también jugó en el extranjero: Atlético Nacional de Colombia, Stade Brestois 29 de Francia y Real Murcia de España.

Brown, además del título del Mundial 86, también ganó dos campeonatos argentinos con Estudiantes, en 1982 y 1983. Además, fue asistente técnico en la selección Albiceleste que ganó el oro olímpico en Pekín 2008.