Arda Turan: medio difundió imágenes del escándalo protagonizado por futbolista turco | VIDEO

Arda Turan vive los momentos más complicados de su carrera. El volante que defendió al Barcelona y Atlético de Madrid, estuvo envuelto en una escándalo que trascendió en todos los medios de comunicación de Turquía.

La información que reprodujeron en España indica que el mediocampista golpeó y rompió la nariz al famoso cantante turco Berkay. El conflicto inició porque el futbolista se insinuó a la pareja del artista.

Días después del mencionado incidente, el 'Kanal D' de Turquía publicó el video de la pelea protagonizada por Arda Turan. El hombre del Estambul Basaksehir sale de una discoteca para continuar con la gresca.

En el mismo contenido difundido por el medio turco, se ve al ex volante de los azulgranas ingresar al hospital con una pistola. Luego, visiblemente nervioso, el jugador conversa con alguien y deja el revólver en una mesa.

"No he hablado con ninguna mujer esa noche en este lugar. Todos son mentiras. Voy a hablar con mis compañeros y el club Basaksehir para pedir perdón y aclararlo todo", dijo Arda Turan posteriormente.

"Mi esposa está embarazada de ocho meses y medio. Estoy súper triste por ella. Yo no tenía que salir, dejándola sola en casa. Pero esto es una difamación contra mí. No me importa, porque todas son mentiras. Lo más importante es que yo sé la verdad. Por ello no estoy triste, solo le pido perdón a mi mujer Aslıhan", explicó el futbolista.

