El fútbol no es tan ajeno a este boom económico de las Ligas del Medio Oriente. Y no nos referimos a casos recientes y más conocidos como el breve paso de Christian Cueva por el Al Fateh o a la media carrera que hizo la ‘Culebra’ Carrillo en el Al Hilal.

Pocos recuerdan que el exmediocampista del Sport Boys y de la ‘U’, Alfonso Yáñez, más conocido como ‘Puchungo’, fue el primer jugador peruano en arribar a tierras saudíes, donde jugó en el Al Ittihad durante las temporadas 1996 y 1997.

Y vaya que pasó las de Quico y Caco mientras anduvo por esos territorios de sol calcinante e interminables extensiones de arena. “Mis amigos árabes en Lima me advirtieron que allá no había nada. Nada que hacer. Y yo pensé: ‘no pasa nada, ¿cómo no va a haber mujeres ni tragos? Están locos, eso hay en todos los países’”, contó en un reportaje.

Y es que en Arabia Saudita existen más restricciones en comparación a países musulmanes vecinos, como Qatar. En palabras del buen ‘Puchungo’, en Arabia no existían discotecas, el consumo de alcohol era extremadamente restringido y las mujeres casi no podían enseñar ningún tramo de su piel.

”No había trago ni lo podías traer caleta, si te ‘pescaban’ te metían preso. Si te encontraban con drogas o robabas, te mataban de frente”, ha contado en diversas entrevistas.

El choque cultural, en aquellos años, ya era de por sí impactante, algo que puede estar cambiando dadas las últimas contrataciones de jugadores de fútbol aficionados a la vida nocturna, cuyo contrato incluye cláusulas que podrían sonar extravagantes como una mansión con 25 dormitorios, una piscina gigantesca y saunas en cada cuarto, algo impensado en los años 90.

Pero si hablamos de choques culturales, ‘Puchungo’ no se corta cuando describe episodios jocosos como el de su primer día con el equipo: “Cuando llego a entrenar por primera vez, el capitán me recibe, me da la mano y no me la suelta y, de la mano, me llevó a donde estaban los demás jugadores... Yo le abría los dedos, pero él nada de soltarme… Es que así caminan los amigos allá. Y mientras me presentaba a uno por uno, agarrado de mi mano, yo me decía: ‘Uy… acá voy a perder… No me vayan a grabar así y mandarlo al Callao’…”.





2023: Se abren los cofres de Alí Babá

Mucho ha cambiado. Todo comenzó con ‘el Bicho’. Hubo otros fichajes, ciertamente, pero el fenómeno del fútbol árabe, precisamente el saudita, inició cuando Cristiano Ronaldo firmó por el Al-Nassr.

En aquel momento, al portugués le llovieron toneladas de críticas, y es que, pese a tener 37 años al momento de dejar Manchester, nadie dudaba de su vigencia y capacidades; es más, su valor de mercado a comienzos del año (cuando cambió de club), rondaba los 20 millones de euros.

En marzo, ya instalado en Riad, ‘CR7′ dijo: “Dentro de cinco años, si sigue este plan, (la Saudi League) será la cuarta o quinta liga más competitiva del mundo. Estoy muy contento”. Muy pocos lo tomaron en serio, pero hoy, parece que no estaba bromeando.

Durante los últimos meses, la Liga ha sumado fichajes muy interesantes; costosísimos, puede ser, pero de jugadores en óptimo estado físico y futbolístico, en la plenitud de su carrera.

Por ejemplo, la edad promedio de los veinte jugadores más valiosos de la competición es 29.3 años. Si bien no se puede decir que se trata de un semillero de jóvenes talentos, el fútbol saudita está lejos de ser un geriátrico, una opción de retiro de viejas glorias en decadencia.

Ello guarda coherencia con las fuertes sumas de dinero destinadas a contrataciones. Este año, se desembolsaron más de 600 millones de euros en refuerzos. Entre el Al Nassr, Al-Hilal (que gastó 258 millones por sí solo), Al Ahli y Al Ittihad, las cuatro instituciones que concentran la mayor parte del capital invertido, superando los 400 millones.

A sus filas, se unieron recientemente cracks como Ronaldo, Mané, Neymar, Malcom, Koulibaly, Bono, Ibáñez, Firmino, Fabinho, Kanté, y hasta el actual Balón de Oro, Karim Benzema, entre otros.

Tremenda apuesta la de Arabia Saudita: puso su mundo (prácticamente) de cabeza, con tal de potenciar su fútbol. El tiempo dirá si funcionará.





VIDEO RECOMENDADO: