Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: "Tú me tienes loca"

Antonela Roccuzzo reiteró el amor que guarda por su esposo y padre de sus hijos, el crak Lionel Messi. “Tú me tienes loca. Contigo yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loca. Contigo... Come on”, escribió la empresaria.

Recientemente, la empresaria, el ídolo argentino y sus hijos disfrutaron de unas merecidas vacaciones en Mykonos, Grecia. Sus seguidores se enteraron de los detalles en torno al viaje familiar gracias a las publicaciones de Roccuzzo.

La pareja se caracteriza por llevar una vida muy familiar. El propio Messi difunde imágenes al lado de sus hijos, en medio de juegos, cenas y viajes. Incluso, la mascota de la familia, el perro de nombre Hulk, se ha hecho muy popular en redes gracias a las fotos que el famoso futbolista publica.

Tanto Antonella Roccuzzo como Lionel Messi conforman una de las parejas más queridas, famosas y unidas del ámbito futbolístico internacional.