A Antoine Griezmann le preguntaron si se arrepentía de no fichar por Barcelona

No vale llorar sobre leche derramada. Al futbolista francés Antoine Griezmann le preguntaron si se arrepentía de no haber abandonado el Atlético de Madrid para fichar por el Barcelona .

Más allá de las dudas que todavía parecen rondar la cabeza del galo, este aseguró que tomó una decisión en base a las opiniones de su familia y amigos cercanos.

“No me arrepiento de haberme quedado en el Atlético y no marcharme al Barcelona. Como dije, me dieron cariño”, dijo Griezmann en entrevista con Telefoot.

“¿ La decisión más difícil de tomar en mi carrera? Sí, hay momentos en que no estuve bien. Hablé con mi esposa, me despertaba a las tres de la mañana preguntándome qué hacer. Hablé con ella pero no podía ayudarme, ella tampoco sabía al 100% qué pensaba yo, como mis padres tampoco. Algunas personas en mi familia querían verme en el Atlético, otras en el Barcelona, así que es complicado”, soltó el campeón del mundo en Rusia 2018.

Tras ganar la Supercopa de Europa frente al Real Madrid, el club 'Colchonero' no ha tenido un comienzo auspicioso en LaLiga, donde ha cosechado, tras 5 jornadas, 2 triunfos, 2 empates y una derrota.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR