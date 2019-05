Antoine Griezmann, la estrella que tiene el título que se le resiste a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi

"Ya me siento en la mesa donde comen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ". Un entusiasmado Antoine Griezmann , consciente de sus virtudes y lejos de la modestia, declaraba en una entrevista al diario As sentirse al nivel de las dos estrellas mencionadas, de lejos los dos mejores futbolistas de la última década.

Ya en su palmarés estaba el trofeo de la Copa del Mundo conseguido en Rusia 2018 con la selección de Francia, pero Antoine Griezmann iba por más. "Sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", también indicó el francés. Era setiembre del año pasado y ya conocía que no había quedado entre los finalistas para el premio The Best.



Al final, no solo el trofeo de la FIFA le sería esquivo a Antoine Griezmann, también el Balón de Oro de la revista France Football, que se los llevó Luka Modric. El atacante se quedó con las manos vacías y lo lamentó. "Ya no podemos hacer nada. Es el premio de la FIFA y es una lástima que no haya ningún campeón del mundo nominado. Hicimos un gran Mundial y toda la plantilla se merecía un premio", reclamó.

No se le dio ni uno ni otro, algo que sí les ha sido habitual a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quien Antoine Griezmann decía estar a la par, pero que desde esa declaración, no lo ha corroborado en sus posteriores actuaciones en Atlético de Madrid.

Hoy, la actualidad de Antoine Griezmann indica que jugará su último partido con Atlético de Madrid el fin de semana frente a Levante. El 'Principito' comunicó al entrenador Diego Simeone y a los directivos su decisión de terminar su relación con los 'Colchoneros' luego de cinco temporadas, en busca de desafíos más grandes.

Tal vez Antoine Griezmann, mientras sigan vigentes Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tenga muy complicado alcanzar un trofeo estelar a nivel individual. Pero el jugador de 28 años se podría jactar de tener el trofeo más codiciado a nivel de selecciones en el mundo, que ni el argentino ni el portugués lo han podido levantar y que parece cada más más difícil.

Por lo pronto, los caminos de Antoine Griezmann, de acuerdo a los principales medios europeos, lo dirigen a Barcelona, donde de manera literal se podría sentar en la misma mesa de Lionel Messi. Si también con su juego le alcanzará para estar a su nivel, y al de Cristiano Ronaldo, se verá en la cancha.

