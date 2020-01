Andrés Iniesta está y estará vinculado siempre al Barcelona, aunque yo no forme parte del equipo. Hay muchos goles, títulos y grandes momentos grabados. Hace algún tiempo, el español decidió cerrar su etapa como jugador de los ‘Culés’ para fichar por el Vissel Kobe del fútbol japonés.

Pese a que se encuentra a miles de kilómetros de distancia de Barcelona, por la cabeza de Andrés Iniesta todavía hay buenos recuerdos. Este jueves acudió a un acto promocional de la firma Asics y allí manifestó su intención de volver al elenco catalán.

“Sí que es cierto que el tema de entrenar es algo que me va apeteciendo; sí que es cierto que me encantaría volver en algún momento de mi vida al Barcelona, porque es mi casa, pero son cosas de futuro que no sé si pasarán ni cuándo”, sostuvo Iniesta en palabras que recoge el diario Sport.

Iniesta, un jugador fabricado en la ‘Masía’ del Barcelona

Asimismo, indicó que a pesar de la distancia sigue los partidos del Barcelona. “Lo sigo viendo como el mejor equipo del mundo. Su juego es distinto al de los demás y eso me gusta. De eso no tengo dudas”, añadió el campeón del Mundial Sudáfrica 2010 con la selección de España.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona tiene todo listo para medirse al Atlético de Madrid en el King Abdullah Sports City de Yeda. El cuadro culé dirigido por el director técnico Ernesto Valverde tiene la baja confirmada por lesión del portero alemán Marc-André ter Stegen y en su reemplazo irá Neto.