El extremo peruano, André Carrillo, ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo del partido entre su club, el Al Hilal, y el Wydad Casablanca, válido por la segunda fase del Mundial de Clubes, sin embargo, tuvo que salir en el tiempo extra tras sufrir una lesión, que alertó a todos.

Sin embargo, el temor se despejó cuando, desde el área médica del club saudí, se confirmó que el golpe no fue de gravedad y no pasó a mayores, sin embargo, no podrá estar presente en el duelo de los saudíes ante el Flamengo de Brasil en semifinales. Esto por mera precaución.

“André Carrillo tiene una lesión menor y no estará fuera de las canchas por mucho tiempo”, se dejó leer a través de las redes sociales del club árabe.

Exactamente, la lesión de ‘La Culebra’, fue de ligamentos articulares, por lo cual ni bien culminó el encuentro, el peruano fue derivado a un hospital de Marruecos, país en donde se desarrolla el Mundial de Clubes.

El combinado saudí enfrentará este martes 7 de febrero al Flamengo, campeón de la Copa Libertadores de América, en semifinales. La otra llave se disputará entre el Real Madrid y el Al-Ahly, este último, eliminó al Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz.

La gran final se jugará este 11 de febrero en el Estadio Moulay Abdellah de Marruecos, que definirá al Campeón Intercontinental de 2022.

