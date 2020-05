André Carrillo ha jugado en cinco clubes a nivel profesional (Alianza Lima, Sporting Lisboa, Benfica, Watfofd y Al Hilal), además de vestir también la camiseta de la selección peruana. En lo que va de su carrera, la ‘Culebra’ ha compartido camerino con decenas de jugadores, unos más destacados que otros, de hecho.

Y considerando toda esa variedad, André Carrillo, a pedido de Luis Advíncula en una transmisión en Instagram, se animó armar el equipo ideal con los deportistas que ha tenido como compañeros. Eso sí, el extremo tuvo inconvenientes para elegir a su centrodelantero.

André Carrillo empezó su lista con con el arquero y, cuando le tocó definir al '9′, no pudo decidirse entre Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y el francés Bafetimbi Gomis. “Estaría entre esos tres, porque escoger uno de es jodido”, explicó Carrillo. ¿Y el DT? Jorge Jesus, respondió el veloz atacante.

Justamente, sobre el técnico que hoy dirige a Flamengo, Carrillo dijo que si decidió irse a jugar a Arabia Sauditsa fue por el portugués. “Desde chico he tenido plata, jamás me importó el dinero (risas). Fuera de bromas, yo quería volver a trabajar con Jorge Jesús y cuando me llamó no lo dudé y creo que fue una buena decisión”, contó.

Carrillo se defiende de las críticas

La más reciente charla que se ha hecho viral en las redes sociales es la que sostuvieron Luis Advíncula y André Carrillo. A través del Instagram, ambos seleccionados conversaron sobre distintos temas. En cierto momento del diálogo, la ‘Culebra’ se defendió de aquellos que lo critican por no ‘sudar la camiseta’ de la bicolor.

“A mí me molestan por no barrerme, pero para eso están (Pedro) Aquino, (Renato) Tapia, (Wilder) Cartagena y (Sergio) Peña. Yo soy puro amagues”, expresó el deportista de 28 años.

NO DEJES DE VER