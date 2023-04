La Selección de Brasil sigue sin técnico desde el final del Mundial 2022 y, a pesar de que existen varios nombres en carpeta, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene una obsesión: Carlo Ancelotti. El actual técnico del Real Madrid tiene contrato por un año más en España, pero su mala campaña podría hacerlo salir antes de tiempo.

“Esperaremos que, hasta antes de la próxima convocatoria, que será el 25 de mayo, ya tengamos una posición más clara en relación al nuevo técnico de la Selección de Brasil”, advirtió Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, en planificación para los últimos dos partidos amistosos antes del comienzo de las Eliminatorias.

Como se sabe, tras prácticamente perder La Liga, está a once puntos del líder, la Champions League es el único aval que le queda a Carlo Ancelotti para hacer respetar su contrato con los ‘merengues‘ hasta el 2024. Coincidentemente, las semifinales de dicho torneo continental acabarán el 17 de mayo y, en Brasil, esperan que el Real Madrid no avance.

No obstante, Ednaldo Rodrigues aclaró que, en caso el técnico italiano no acepte las conversaciones, “siempre existe un plan B. Desde el momento en que asumimos el compromiso con el pueblo brasileño, tenemos que escuchar sus clamores y los de la prensa. Sólo aplicaremos el plan B cuando el A no funcione”.





¿Cuál es el plan B de la Selección de Brasil?





Técnico Nacionalidad Club actual Fin de contrato Máximo logro Jorge Jesus Portugués Fenerbache Junio de 2023 Campeón Libertadores 2019 Abel Ferreira Portugués Palmeiras Diciembre de 2024 Bicampeón Libertadores (2020 y 2021) Fernando Diniz Brasileño Fluminense Diciembre de 2024 Campeón estadual (x3)





Si Carlo Ancelotti no llega a un acuerdo con la CBF, tal vez, contradictoriamente, el técnico con mayores posibilidades de convertirse en el nuevo seleccionador de Brasil sería Fernando Diniz, que siempre jugó un fútbol muy vistoso (jogo bonito) con sus equipos y, actualmente, dirige al mejor equipo ‘canarinho’, el Fluminense.





