Este sábado 2 de abril, que se celebra un año más del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la Liga MX creyó conveniente apoyar a la causa y ello se vio reflejado en el duelo entre América y Necaxa, por la jornada 12 del Torneo Clausura, en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

A la cita acudió Luca Lozano, hijo del entrenador de los ‘Rayos’, Jaime Lozano, y quien fue diagnosticado con autismo hace siete años. El niño se encargó de dar un mensaje en el recinto, antes de iniciar el compromiso. “Abramos la cancha a la inclusión”, dijo por el micrófono.

Además de ello, Luca se encargó de dibujar las letras de palabra “autismo” en las camisetas que llevaron los jugadores del equipo que dirige su padre. Asimismo, Jaime Lozano lució un polo especial y un brazalete en el brazo izquierdo, con el mismo mensaje.

Jaime Lozano colaboró así con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

En redes sociales, la esposa de Lozano y madre de Luca, compartió una publicación en la que dejó notar su gran emoción por la participación de su retoño en un tema tan importante.

“Pocos entenderán lo que este momento significa. Pocos sabrán que detrás de este momento hay años y años de terapias, esfuerzo y dedicación. Hace siete años diagnosticaron a Luca con autismo, la gran mayoría de los doctores me dijeron que no iba a hablar. Hoy luca le manda saludos a todos esos doctores, desde la media cancha del Estadio Victoria, enfrente de 19,000 personas y millones más en la TV, leyendo, en voz alta el protocolo de la Liga MX. No hay palabras para explicar lo que me inspiras, Luca. Y bueno, que les puedo decir de Eugenia, su mejor aliada siempre”, escribió Catalina Serna.

En lo que al resultado del partido se refiere, Lozano y compañía se quedaron con las ganas de obtener un triunfo. Un gol de Diego Valdés, al minuto 90, hizo ganar (1-0) a las ‘Águilas’ del América.

Así quedaron las camisetas de Necaxa, gracias a la colaboración de Luca Lozano. (Imago7)