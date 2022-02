Con el mercado de pases abierto en enero, FC Barcelona pensó en Álvaro Morata para reforzar su ataque. No obstante, la operación no se concretó, el club catalán fichó a otros jugadores, mientras que el español siguió su camino en Juventus y ya está listo para enfrentar este martes a Villarreal por la Champions League.

Morata, ex de Real Madrid y Atlético de Madrid, fue uno de los nombres que más sonaron durante el mercado de invierno en tienda azulgrana. El delantero, pese a que pudo salir, finalmente no abandonó las filas que dirige el italiano Massimiliano Allegri, un entrenador que siempre ha mostrado su confianza en internacional español.

“No es importante ahora. Hablé con el míster cuando estaba en el mercado, sobre el equipo y su idea. Me dijo que me ayudaría la llegada de Vlahovic, y así ha sido. Estoy contento de estar aquí y si por mi fuera, estaría siempre”, declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.

“Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo”, añadió.

El madrileño habló también de la llegada al club del serbio Dusan Vlahovic, algo que le ha situado ahora en banda izquierda: “La posición en la que juego no importa, lo importante es que la Juve gane y las actuaciones inviten al optimismo”.

“Vlahovic ya tenía hoy en los ojos el partido de mañana. Esto es algo que da ilusión a todo el mundo, esperemos que mañana marque por primera vez en Liga de Campeones”, dijo el delantero.

El Juventus Turín viaja a Castellón mermado por las importantes bajas de los italianos Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini en defensa; y la del argentino Paulo Dybala en ataque, pero Morata confía en un equipo que, según sus palabras, tiene “muchas metas”.

Con información de EFE.