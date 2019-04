Alianza Lima vs. River Plate: día, hora, canal y estadio del próximo partido en Copa Libertadores

Se acabó la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores para los integrantes de la llave A, pero no hay mucho tiempo para detenerse a pensar en lo que pasó sino en lo que viene. Y a Alianza Lima se le viene un rival muy complicado: River Plate.

La rueda de revanchas de la Copa Libertadores arrancará la próxima semana y, a diferencia de la Champions League, el orden de los partidos es el mismo que se jugó en la primera parte. Por tal razón los íntimos inician esta segunda etapa visitando al vigente campeón del certamen en Argentina.

Alianza Lima vs. River Plate jugarán el próximo jueves 11 de abril desde las 7:00 pm. (hora peruana) en el estadio Monumental de Buenos Aires. El choque será transmitido por Facebook Watch de Conmebol Libertadores para todo el continente.

Los íntimos intentarán hacerle partido al campeón de América como ya sucedió en Lima donde un gol de tiro libre en el último minuto les quitó el triunfo en el debut en el certamen internacional. Además, ganar es casi una obligación para los de Miguel Ángel Russo si quieren seguir en la pelea, al menos, por alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana.

Recordarles que el choque entre Alianza Lima vs. River Plate no será televisado y solo se podrá ver por el Facebook Watch de la Conmebol Libertadores, la que te sugiere que le pongan un recordatorio para que no se te pase ningún partido de este apasionante torneo.

