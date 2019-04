Alianza Lima vs. Palestino: ¿En dónde puedo ver EN VIVO el partido por la Copa Libertadores 2019?

Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO vía Fox Sports 2 por la Copa Libertadores

DT de los 'árabes' asegura que viene a ganar los 3 puntos ante los 'íntimos'

Alianza Lima se la juega en un duro partido por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2019 y es que tendrá que visitar Chile en búsqueda de su primera victoria en lo que va del campeonato ante nada más y nada menos que el Palestino que le sacó un empate en el estadio Monumental al actual campeón, River Plate.

Ambos suman hasta el momento un empate y una derrota en un grupo que lidera el Internacional de Porto Alegre brasileño con seis puntos, mientras que el River Plate argentino es segundo con dos puntos.



El Palestino, dirigido por Ivo Basay, tiene la baja por lesión del ariete Roberto Gutiérrez, su principal referente ofensivo y máximo artillero del torneo chileno con cinco dianas.

El conjunto limeño ha tenido un inicio de torneo peruano irregular y marcha quinto en la clasificación a ocho puntos del Sporting Cristal.



El delantero uruguayo Mauricio Affonso está recuperado de su lesión, viajó con el grupo y podría jugar algunos minutos, aunque Adrián Ugarriza será el ariete titular.



Fecha del Alianza Lima vs. Palestino

El partido entre Alianza Lima y Palestino por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 será realizado este día martes 2 de abril del 2019.

Hora del Alianza Lima vs. Palestino

México: 6:30 pm.

Perú : 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

Canal del Alianza Lima vs. Palestino

FOX Sports 2 (Canal 502 Movistar TV)