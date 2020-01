Gonzalo Godoy encontró un nuevo destino tras su salida de Alianza Lima. El uruguayo fue anunciado como flamante refuerzo de The Strongest boliviano y estará disponible para ser parte del equipo que afrontará la Fase 2 de la Copa Libertadores 2020.

“¡BIENVENIDO GONZALO! Le damos la bienvenida a nuestra institución a Gonzalo Godoy, defensor uruguayo de 31 años con más de 200 partidos en primera división. Déjale un mensaje a la nueva incorporación gualdinegra.”, fue el anuncio del club en sus redes sociales.

El jugador de 31 años continuará su carrera en el fútbol altiplánico y jugará su cuarta Copa Libertadores consecutiva luego de haber disputado las últimas tres con Alianza Lima. The Strongest iniciará su participación en el campeonato continental enfrentando a Atlético Tucumán por la segunda fase.

Gonzalo Godoy se despidió hace unos días de Alianza Lima con un emotivo mensaje: “Llegué en 2017 lleno de ilusiones a un equipo al que me dijeron que tenía la maldición y que nadie quería venir. Incluso jod... con el quino, que no sabía lo que era, hasta que me di cuenta y sentí esa maldición que era hermosa, que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo, Como lo dice la canción, Alianza Lima es el Perú”, escribió.