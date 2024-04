Alianza Lima empató 1-1 contra Fluminense con gol de la figura del campo, Kevin Serna, pero para el técnico tricolor eso sólo ocurrió por los pases que ellos erraron.

Ante la pregunta de Perú21, Fernando Diniz tuvo una dura respuesta para el partido y rendimiento del delantero blanquiazul, a quien no le concedió ningún mérito.

🔝⚽🇵🇪 ¡Qué definición! Gran jugada individual y golazo de Kevin Serna para marcar el 1-0 de @ClubALoficial ante el vigente campeón #FluminenseFC



🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/dwnR9iMnAv — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 4, 2024

“Él apareció con chances de finalizar por los pases que nosotros erramos en salida y hasta pudo haber hecho el 2 a 0, pero fue por eso”, arremetió el exentrenador de la Selección de Brasil.

Luego, el técnico tricolor reveló que “ya sabíamos que ellos iban a jugar de esa forma, al contraataque, pero cuando nos equivocábamos en salida, les facilitamos muchas cosas”.

GOL de Alianza Lima para el 1-0 parcial ante Fluminense.



Nunca un club brasileño le ha volteado un partido de local a Alianza Lima en toda la historia de Copa Libertadores. — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) April 4, 2024

Al margen de las percepciones del partido, según las estadísticas, fue Alianza Lima quien acumuló más disparos (12 vs 11), más tiros a puerta (4 vs 2) y más grandes chances (2 vs 1) en el duelo.

“Alianza Lima es el único club peruano que nunca ha perdido cuando ha enfrentado a un vigente campeón de la Copa Libertadores en su primer partido”, reportó Son Datos No Opiniones.

37 - Alianza Lima no le concedió remates a Fluminense en el primer tiempo. El actual campeón de la Libertadores había realizado al menos dos disparos en la etapa inicial en cada uno de sus 37 partidos en CONMEBOL Libertadores desde 2013. Desactivado. pic.twitter.com/oeOEZn1i1r — OptaJavier (@OptaJavier) April 4, 2024





