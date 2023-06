Alianza Lima perdió ayer ante el Mineiro y quedó eliminado de la Libertadores 2023. En un duelo vital para ambos equipos, las decisiones del VAR inclinaron la balanza a favor de los brasileños, según Carlos Zambrano y Guillermo Salas.

“Los del VAR interpretan lo que quieren, a pesar de tener las imágenes a la vista. Contra Mineiro, actuaron en dos acciones claras que cambiaron el partido”, reclamó Carlos Zambrano sobre los dos penales no cobrados a favor de Alianza Lima.

Posición adelantada que anuló el penal a favor de Alianza Lima (Captura de pantalla: ESPN).





Reacción similar tuvo su técnico, ‘Chicho’ Salas: “Con este tipo de cosas, no podemos hablar de fútbol. Fue una mano bastante clara, pero en ningún momento entró el VAR. Es más, el árbitro dijo que no podía retroceder la jugada porque terminó en gol”.

Como se sabe, una de las atribuciones del VAR es llamar al árbitro del partido cuando una jugada de gol comienza con una falta, un fuera de juego, con el balón reingresando al campo o en un penal. Sin embargo, el referee Facundo Tello no aplicó el reglamento.

“Fue una mano clara que amplió el volumen de su cuerpo. La pelota no pasó, se quedó ahí. Fue un penal claro. No estoy justificando la derrota, pero nos hacen gol después de un penal a favor no cobrado. Me pareció raro que no repitieran la jugada”, agregó a Pitazo Final.





Aquí el video para esclarecer las dudas, que no nos permitió una repe clara. El problema es que genera muchas suspicacias. @ClubALoficial . Saquen sus propias conclusiones de la “supuesta” mano de Bruno Fuchs. pic.twitter.com/05SImQUyRy — Talía Azcárate (@taliaazcarate) June 7, 2023





VIDEO RECOMENDADO: