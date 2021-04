Jefferson Farfán es la máxima figura de la actual plantilla de Aliana Lima . Todos los jugadores, de diferentes maneras, han tenido la oportunidad de cruzarse con el delantero nacional. Uno de los últimos fue Arley Rodríguez, reciente fichaje de los íntimos. El colombiano ha quedado gratamente impresionado por la actitud de la ‘Foquita’ en la interna.

“Me sorprende la manera en que me habló, me dijo ‘es un placer’, y el placer es todo mío. La humildad que tiene Jefferson te ayuda a crecer, a pensar muchas cosas. Un hombre de tanto pergamino que ha logrado mucho, él junto a Barcos y Aguirre son los que llevan la cadena del equipo, con esa experiencia que ellos tienen nos van a llevar a lo más alto”, declaró el ex Carlos A. Mannucci en ESPN.

De otro lado, Arley Rodríguez es consciente de que será una de las principales piezas con las que Carlos Bustos contará en Alianza Lima, aunque deberá trabajar muy duro en estos días para poder llenarle los ojos al DT y ser tomado en cuenta en el equipo principal, más aún tras conocer todas las alternativas en ataque que uno de los equipos más importantes del país ha asegurado para la presente temporada de la Liga 1.

“Estoy muy feliz y motivado. Llevo pocos días de entrenamiento, sería una mentira decir que no se siente porque tenía tiempo sin ese bagaje. Poco a poco iré estando mejor, igual el martes está un poco lejos, tengo varios días de entrenamiento todavía y quiero poder estar lo más pronto. Aún me falta en lo físico”, explicó el ‘cafetero’.

“Estoy a disposición para jugar en donde el entrenador lo decida. Tenemos muy buenos jugadores, hay una sana competencia. Siempre voy a dar lo mejor, para poner a Alianza en los puestos que se merece. Soy un hombre que no se da por vencido, uno como delantero vive del gol, también me gusta asistir”, concluyó Rodríguez.

