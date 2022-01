Esta fecha 15 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 ha dejado felicidad, preocupación y nerviosismo entre la mayoría de hinchas de cada país, exceptuando quizás a Brasil y Argentina, clasificadas hace algunos meses, pero que serán jueces de las otras selecciones contra las que deberán enfrentarse en las tres últimas jornadas.

Por ello, hemos recopilado algunos datos que nos ha dejado esta fecha 15, en la cual hubo sopresas, rachas concluidas, rachas extendidas, alegrías, tristezas y bronca en algunos casos.

En el empate entre Brasil y Ecuador pasaron muchas cosas, donde el VAR fue el protagonista pero, algo que quizá sonará raro, fue en favor de la justicia deportiva, pero no se podrá olvidar que el arquero brasileño Alison Becker fue expulsado dos veces y el VAR rectificó ambas expulsiones.

Ojo, Brasil en las 14 fechas no registraba ninguna tarjeta roja, pero Emerson en 20 minutos se dedicó a romper la recha y fue expulsado por doble amarilla en este cotejo. Así pues, el elenco carioca mantuvo su racha sin perder, que ahora se extiende a 31 partidos.

Alisson Becker se salvó de ser expulsado en dos ocasiones en el Ecuador vs. Brasil. (Foto: AFP)

Por otro lado, más al sur, no vamos a Calama en donde, pese a la caída de Chile ante Argentina, Ben Brereton convirtió otro tanto, el tercero en cinco partidos, sumando tres, convirtiéndose así en el delantero con mejor promedio de gol de la selección chilena.

Por su parte, Ángel Di María anotó su séptimo gol con la camiseta argentina en eliminatorias.

Cambiando de aires, en la visita de Uruguay a Asunción, con victoria para los charrúas, Luis Suárez con su tanto igualó a Lionel Messi como goleador histórico de las clasificatorias, llegando a 27 anotaciones.

En el lado de Paraguay la cosa está color de hormiga, pues solo han ganado dos partidos, ambos ante Venezuela, la colera de la tabla. Además lleva 6 partidos sin ganar y es probable que se quede sin mundial este año.

Luis Suárez anotó el gol del triunfo de Uruguay sobre Paraguay en las Eliminatorias. (Foto: AFP)

Caso similar pasa con Colombia, que no solo no gana hace seis encuentros, sino que no marca en ninguno de ellos. Son 554 minutos sin anotar un solo gol, algo extrañísimo con la calidad de delanteros que tiene el elenco colombiano. En caso no marcar o no ganar en Argentina, podría igualar la racha negativa de Venezuela de 7 partidos sin marcar, que sucedió entre el 97 y el 2000.

Asimismo, Colombia se encuentra expectante de una eventual clasificación, pero es el tercer país con menos triunfos en la eliminatoria con solo 3, pues solo supera a Paraguay que tiene 2, e iguala a la colera Venezuela. Lleva además la tercera parte de la eliminatoria sin anotar un gol.

La otra cara de la moneda es Perú, que dio el batacazo en Barranquilla y logró un triunfo histórico, pues es la primera vez que gana dos partidos seguidos fuera de casa por eliminatorias. Asimismo, Perú no le ganaba a Colombia en Barranquilla hace 20 años. Sin duda, la selección de Gareca ha roto marcas históricas.

Edison Flores le dio el triunfo a Perú en el calor de Barranquilla.

Finalmente, la paliza que le dio Venezuela a Bolivia dejó también algunos números interesantes. Y es que Salomón Rondón se conviertió el segundo triplete de un venezolano en eliminatorias. El primero fue Josef Martínez en 2016, a la misma Bolivia.

En esa línea, Rondón marca el segundo triplete de su carrera con su selección y el quinto en el registro histórico de Venezuela. Sin duda, es el estandarte de esta selección venezolana de cara al gol.

Así pues, Bolivia lleva el registro histórico de ser la selección que lleva más partidos sin ganar fuera de casa por eliminatorias, sumó 62 el viernes, siendo su última victoria de visita la misma Venezuela en julio de 1993, donde la superó por 1-7.

Rondón marcó un triplete ante Bolivia.

Las eliminatorias sudamericanas son así de complicada, veremos como terminan de acomodarse las selecciones en la siguiente fecha, que será determinante para muchas, pues varias podrían quedar matemáticamente fuera del mundial de Qatar 2022.

