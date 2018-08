Alexis Sánchez no viajó con Manchester United para su duelo de Premier League

¿José Mourinho lo borró? La delegación de Manchester United viajó este sábado a Brighton para jugar su segundo partido de la temporada de Premier League, pero el chileno Alexis Sánchez quedó fuera.

Tanto The Sun, Metro y Manchester Evening News han coincidido en que el atacante mapocho no fue parte de viajeros y señalaron que el club 'Red Devil' no ha notificado sobre alguna lesión del jugador.

“El delantero jugó 90 minutos en la victoria del United por 2-1 sobre el Leicester y entrenó durante toda la semana, pero misteriosamente quedó fuera del escuadrón de 20 hombres que abordó el avión”, expresó The Sun.

De Gea, Grant, Kovar, Shaw, Lindelof, Young, Smalling, Darmian, Bailly, McTominay, Pereira, Pogba, Herrera, Fred, Fellaini, Lingard, Rashford, Martial, Lukaku y Mata fueron los que viajaron a Brighton.

Manchester United enfrentará este domingo, en calidad de visitante, al Brighton & Hove Albion por la segunda fecha de la Liga Premier de Inglaterra, desde las 10:00 am de Perú.