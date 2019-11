A los 22 años, el futbolista Alexis Salinas vive un drama luego de ser baleado el reciente lunes en la puerta de una peluquería de su barrio natal. Debido a ello, el futbolista perdió la visión de un ojo y tiene comprometido el otro. El jugador de Arsenal de Sarandí pasa por el momento más crítico de su carrera.

En la localidad bonaerense de Gregorio de Laferre, el defensor se encontraba con amigos, cuando desde un auto, un grupo de personas le disparó directo al rostro, lo que provocó que el daño en los ojos. Las investigaciones ya iniciaron pero lo que más duele es el calvario que vive.

“Tengo miedo de no poder ver más a mi hijo”, reveló Alexis en conversación con la prensa. “Estaba sentado y sentí una explosión enfrente a mi cara” y explicó que para él hubo un error: “No vi a nadie, fue un ataque sorpresa... Creo que fue una equivocación, pienso en mi futuro y me da miedo”.

Alexis Salinas, jugador de Arsenal, vive un drama tras recibir disparos en Argentina

Alexis Salinas deberá someterse a un tratamiento para poder salvar la visión del otro ojo, también afectado por los perdigones.

"Pienso en recuperar al menos un ojo para seguir jugando. Los médicos me dieron esperanza”, dijo el futbolista.

Tras conocerse la noticias, Arsenal indicó a través de la red social Twitter: “Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad. Arsenal se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia".

Salinas llegó al club de Sarandí proveniente de Argentinos Juniors y desde una cuenta partidaria, el cuadro de La Paternal también le enviaron un mensaje.

“El Tanque nos necesita. Alexis Salinas, ex jugador de las divisiones juveniles de Argentinos, necesita la ayuda de todos para no perder la visión, tras un hecho que aún no está del todo claro”, se indicó en la red social Twitter.