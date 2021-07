Llegó a la filial de Valencia hace no mucho, pero el destino y sus ganas han querido que ya tenga acción con el equipo profesional. El peruano Alessandro Burlamaqui ha dicho presente en tres encuentros de preparación y ha generado elogios en tierras españolas.

Este viernes, el mediocampista de 19 años fue titular en el choque contra Levante, que terminó con victoria (1-0), en el Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. “Estuvo muy batallador en el centro del campo”, destacó el Valencia, en su sitio web oficial.

Por su parte, el portal deportivo El Desmarque elogió el rendimiento de Burlamaqui: “Supo interpretar a la perfección todo lo que le pidió (el entrenador) Bordalás y respondió a las mil maravillas. No es fácil, mucho menos para un futbolista tan joven como él y que acaba de llegar a la disciplina valencianista”.

Burlamaqui sigue sumando minutos en el primer equipo de Valencia. (Video: Gol)

Alessandro Burlamaqui jugó 84 minutos ante Levante este viernes. (Foto: Valencia)

Show Player

Burlamaqui, en una de las tantas jugadas en las que participó, fue fuerte abajo en busca de la pelota y chocó con el experimentado delantero Roberto Soldado, que no dudó en encarar al peruano. El exintegrante de Espanyol no se amilanó y le respondió, mientras llegaban sus demás compañeros para calmarlo.

“El ariete valenciano (Soldado) fue a por él a recriminarle tan peligrosa acción. Cualquiera se habría arrugado, Burlamaqui no. Se enfrentó a Soldado como si llevase una década en el élite y lejos de achantarse, no solo no bajó el pistón sino que lo subió”, señaló el citado medio sobre aquella acción.

Burlamaqui, que jugó el Sudamericano Sub-17 con la selección peruana en el 2019, también tuvo minutos ante Cartagena y Real Zaragoza, hace unos días. AC Milan y Brentford serán los próximos rivales del conjunto valencianista, antes de iniciar la temporada de LaLiga, el 13 de agosto, contra Getafe.