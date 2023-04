El juicio laboral que inició Gonzalo Verón contra el Independiente de Avellaneda sigue en proceso. El Tribunal de Trabajo número 2, a cargo de Adriana Terlizzi, decidirá si el caso pasa a la Corte Suprema de la ciudad de Buenos Aires, pues el equipo de fútbol presentó un Recurso de Extraordinario tras el fallo que sentenció que el ‘rojo’ debía pagarle 2300 millones de pesos al jugador.

Las instalaciones del club se encuentran dentro de la garantía del proceso entre el jugador y el club, por lo que si la sentencia se ratifica, Verón podrá reclamar el pago de la deuda y generar la quiebra económica del club que sería intervenido por la Justicia argentina.

De acuerdo al jugador, desde su llegada a Independiente en el 2018 el club comenzó a acumular deudas con él que hasta hoy no han cancelado:

“Así se fueron acumulando deudas y nunca me pagaron. Decidí irme a préstamo a Aldosivi por todo este conflicto que estaba surgiendo. Ellos tenían que pagarme la mitad del sueldo y la otra mitad, Aldosivi. Tampoco me pagaron. Estuve un año en Aldosivi y jamás recibí un peso de parte de Independiente. Cuando se terminó el contrato con Aldosivi volví a CAI y me echaron en el medio de la pandemia. Así se empezó a acumular toda la deuda”, manifestó el jugador para TyC Sports.