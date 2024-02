Deplorable. En el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Sevilla, por una fecha más de LaLiga en España ocurrió un hecho tan insólito como despreciable: un jugador sevillista fue agredido por un aficionado rival cuando se disponía a sacar un lateral introduciendo un dedo en su ano.

El agredido fue Lucas Ocampos, delantero del cuadro andaluz y ocurrió en el minuto 32, cuando el encuentro estaba empatado con goles de Isaac Palazón, para los locales, y Youssef En-Nesyri para el Sevilla.

El argentino se disponía a sacar un lateral cuando el mal hincha introdujo el dedo índice de su mano izquierda en el trasero del futbolista protagonizando una denunciable agresión. Ocampos giró rápidamente para recriminar la actitud del joven hincha.

El árbitro del encuentro, Hernández Maeso, tuvo que informar de la situación al delegado del Rayo Vallecano. Tras el hecho, Ocampos aseguró que espera se tomen medidas ante este hecho, indicando además que espera que esto no se repita en otros ámbitos, como el fútbol femenino.

“Ojalá LaLiga lo tome con seriedad, como el tema del racismo. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Ojalá no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”, sostuvo el argentino.

“Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase, así que esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y que un tonto no manche a la afición, que se comportó muy bien”, añadió.





Mensaje del Sevilla

Pro su parte, el club andaluz expresó su rechazo a la agresión en contra de su delantero con un contundente mensaje, solicitando medidas urgentes para frenar este tipo de actos ofensivos contra los profesionales del fútbol.

“El Sevilla FC lamenta profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local. El Sevilla FC espera que se tomen las medidas oportunas que tipifica el reglamento para que no se vuelvan a repetir comportamientos así en un campo de fútbol, y así se lo ha trasladado a LaLiga. Estos gestos y comportamientos no se deberían permitir en nuestra competición si aspiramos a ser la mejor liga del mundo. Por último, el Sevilla FC transmite su máximo apoyo a Lucas Ocampos, que demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó”, indican en el mensaje.

