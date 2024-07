Luego de fallar el primer disparo en la tanda de penales que le pudo costar la clasificación a semifinales de la Copa América, Lionel Messi habló sobre su error y, sobre todo, de lo qué quiso hacer frente al arco.

Fuera del gramado, en la zona mixta del NRG Stadium, en Houston, Texas, la ‘Pulga’ se convirtió en un mortal más y reconoció que él también puede patear mal, como ocurrió ayer, en el partidazo entre Argentina y Ecuador.

Al margen de haber ganado 4-2 en la definición desde los doce pasos, el capitán albiceleste explicó que se quedó “con mucha bronca porque iba convencido de patearlo así (al centro y arriba, pero le dio al palo y afuera)”.

“Había hablado con ‘Dibu’ y con Rulli, porque yo ya había pateado varios penales seguidos cruzados y, de hecho, el arquero ecuatoriano (Alexander Domínguez) se tiró ahí”, reveló Lionel Messi.



Sin embargo, a pesar de todos los consejos de sus compañeros y de su inmenso talento, el campeón del mundo pateó mal el penal y la mandó al palo y afuera; según él, “yo solo la quise tocar nomás, pero se me fue muy alta”.

En esa misma línea, al ser consultado por la prensa si su falla se debía a las mismas molestias que lo sacaron del equipo en el partido en el que Argentina eliminó a Perú por 2 goles a 0 de la Copa América, la ‘Pulga’ lo negó.

“Me sentía bien, no tenía molestias para nada. Sí queda un poco de miedo psicológico cuando tienes una lesión o molestia, pero -a nivel muscular- no tenía nada. Scaloni me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí”, sentenció Messi.





¿Cuándo jugará Argentina en ‘semis’ de Copa América?

Luego de vencer a Ecuador por penales, la Selección de Argentina selló su pase a la primera semifinal de la Copa América donde espera al ganador del partidazo entre Venezuela y Canadá.

Este encuentro entre la albiceleste y la vinotinto o les rouges está programado para disputarse el martes 9 de julio a las 07:00 de la noche (hora peruana). El vencedor clasificará a la final.





