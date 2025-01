¡Fuerza 'Carta'! Confirman grave lesión de Wilder Cartagena

En medio de los amistosos de preparación de los clubes de la Major League Soccer (MLS), una mala noticia retumbó para el Orlando City y resonó en la selección peruana. Wilder Cartagena no pudo terminar el duelo de los morados ante el Atlético Mineiro y se confirmó su lesión.

El volante peruano tuvo que ser sustituido al minuto 32 de la primera mitad del encuentro luego de que no pudiera caminar y cayera al gramado aquejando un dolor en el pie.

En ese momento, el cuerpo médico del Orlando City lo asistió y se determinó que no podía continuar con el encuentro ante los brasileños, por lo cual se procedió a su cambio. La lesión no fue producto de un choque o un mal movimiento, al menos no fue lo que se pudo ver en las imágenes del encuentro.

Según informó el periodista César Vivar, el volante nacional se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo y en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica.

José Roberto Núñez, reportero del Philadelphia Union Beat, también se refirió al respecto.

Aunque faltan 28 días para que el Philadelphia Union abra su temporada contra Orlando City SC, aquí hay algo a lo que debemos prestar atención. El mediocampista peruano Wilder Cartagena sufrió lo que parece ser una lesión sin contacto, que podría afectar su tendón de Aquiles”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

“Cartagena fue un jugador clave para Orlando la temporada pasada, participando en 39 partidos (37 como titular) y registrando más de 3207 minutos de juego”, agregó.

En la misma línea, Cartagena se perdería los encuentros por Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, que se llevarán en cabo entre la segunda y tercera semana de marzo. Sin duda, una gran baja para la selección peruana.

