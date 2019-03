Fuerte Barzola vs. Kevin Aguilar: Conoce la FECHA, HORA Y CANAl de la pelea preliminar de UFC

Fuerte Barzola y Kevin Aguilar se enfrentan este sábado EN VIVO ONLINE en el UFC Filadelfia. El luchador peruano, que va por su quinta victoria en la UFC, medirá fuerzas con el estadounidense en uno de los combates preliminares.

El UFC Filadelfia en Pensilvania, que arrancará a las 4:00 pm (hora peruana) con las primera preliminares y será transmitido por FOX Sports 2, se realizará en el Wells Fargo Center y tendrá trece combates.

Hasta el momento, todas las victoria de Barzola han sido por decisión unánime. Por su parte, el peleador estadounidense ha ganado sus últimas ocho peleas, cuatro de ellas por nocaut o nocaut técnico.

FUERTE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR

UFC FILADELFIA

​DESDE LAS 4:00 P.M.

FOX SPORTS 2

CARTELERA

Peso ligero | Edson Barboza vs. Justin Gaethje | Estelares

Peso mediano | David Branch vs. Jack Hermansson | Estelares

Peso pluma | Josh Emmett vs. Michael Johnson | Estelares

Peso paja femenino | Karolina Kowalkiewicz vs. Michelle Waterson | Estelares

Peso semipesado | Paul Craig vs. Kennedy Nzechukwu | Estelares

Peso pluma | Sheymon Moraes vs. Sodiq Yusuff | Estelares

Peso ligero | Ross Pearson vs. Desmond Green | Preliminares

Peso pluma | Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar | Preliminares

Peso mediano | Kevin Holland vs. Gerald Meerschaert | Preliminares

Peso gallo | Ray Borg vs. Kyler Phillips | Primeras Preliminares

Peso mosca femenino | Maryna Moroz vs. Sabina Mazo | Primeras Preliminares

Peso gallo | Álex Pérez vs. Mark De La Rosa | Primeras Preliminares

HORARIOS EN EL MUNDO



El Salvador | 3:00 pm (Preliminares) | 5:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2/Fighting Sports

Guatemala | 3:00 pm (Preliminares) | 5:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2/Fighting Sports

Honduras | 3:00 pm (Preliminares) | 5:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2/Fighting Sports

México | 3:00 pm (Preliminares) | 5:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2/Fighting Sports

Nicaragua | 3:00 pm (Preliminares) | 5:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2/Fighting Sports

Colombia | 4:00 pm (Preliminares) | 6:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Ecuador | 4:00 pm (Preliminares) | 6:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Panamá | 4:00 pm (Preliminares) | 6:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Perú | 4:00 pm (Preliminares) | 6:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Bolivia | 5:00 pm (Preliminares) | 7:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Paraguay | 5:00 pm (Preliminares) | 7:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Puerto Rico | 5:00 pm (Preliminares) | 7:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

R. Dominicana | 5:00 pm (Preliminares) | 7:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Venezuela | 6:00 pm (Preliminares) | 8:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Argentina | 6:00 pm (Preliminares) | 8:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Brasil | 6:00 pm (Preliminares) | 8:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Chile | 6:00 pm (Preliminares) | 8:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2

Uruguay | 6:00 pm (Preliminares) | 8:00 pm (Estelares) | FOX Sports 2