Jean Deza es uno de los jugadores que apareció como promesa hace ya varios años. Su buen Sudamericano Sub 20 el 2013, hizo que el 2014 ya esté presente en amistosos de la selección peruana absoluta, pero con el pasar de los años, los problemas extradeportivos complicaron su carrera.

Franco Navarro, quien lo tuvo el 2019 en UTC de Cajamarca con una buena campaña, que llevó a que Jean Deza vuelta a jugar en Alianza Lima el 2020, habló sobre el futbolista, detallando que todavía no habla con él.

“Todos sabemos de las condiciones de Jean, es un chico al que uno le tiene un cariño especial, acá hizo las cosas muy bien, alcanzó un nivel importante y fue a Alianza. De ahí ha tenido inconvenientes y me sorprendió las declaraciones de su retiro pero yo no he hablado con él”.

“Hemos escuchado que quiere venir pero yo estoy centrando en armar un grupo humano que nos permita alcanzar nuestras metas. No voy a negar las condiciones pero eso ya pasaría por un consenso, no se puede ayudar a nadie que no se quiera ayudar a sí mismo. Me genera tristeza que él haya decidido no jugar”, agregó el técnico peruano en entrevista a Palco Vip.

Navarro vuelve a UTC para la temporada 2022. Sobre el armado del equipo, indicó: “Buscamos mantener un equipo equilibrado con jugadores como Salomón Libman y Luis Trujillo. Hay muchos jóvenes arriba, es un equipo equilibrado, puede que incorporemos a alguno más pero los más importantes están acá y ya hemos comenzado con los trabajos”.

Franco Navarro llegó a Deportivo Municipal el 2021, pero los resultados no lo acompañaron y dejó el equipo los últimos días de agosto. Tendrá su segunda etapa en el cuadro cajamarquino.