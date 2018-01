Franck Ribéry: 'El Balón de Oro 2013 fue un verdadero robo'

En el 2013, Franck Ribéry logró ganar una Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. El volante francés fue uno de los principales artífices de este brillante 'triplete' del Bayern Munich. Sin embargo, no pudo hacerse del 'Balón de Oro'.

Cuatro años más tarde, el mediocampista galo dio a conocer que consideró injusta y subjetiva el reconocimiento a Cristiano Ronaldo, ganador del galardón de aquella temporada.

" Sentí como si me hubiesen robado [....] Me apoyaron algunos franceses, pero no sentí el apoyo unánime de mi país. Vi con mis propios ojos a franceses, a entrenadores, decir: es para Ronaldo (el Balón de Oro). ¿Crees que Portugal hubiese preferido que ganase Messi o Ribéry ? Seguro que no", manifestó a 'Canal +'.

Cabe resaltar que Ribéry contó con 23,36 % de los votos, mientras que el crack argentino se llevó 24,72 % y 'CR7' consiguió 27,99 %.