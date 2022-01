Tiene solo 20 años y ya sabe lo que es subirse al pódium del autódromo de La Chutana y saborear el éxito. Nos referimos al joven talento de carreras de autos, Francisco Calle, quien ha logrado ganar, junto a su equipo, “Las 6 Horas Peruanas” en la Categoría TC Light, así como obtener el primer lugar en el Track Day y el Autocross en el resultado general anual 2021.

Desde los 3 años Francisco ya era un niño apasionado por los autos, hoy a sus 20, quiere convertirse en un piloto de carrera referente a nivel nacional y regional. Haber ganado “Las 6 Horas Peruanas” lo tiene muy motivado a seguir entrenando con los mejores pilotos peruanos y continuar participando en todas las competencias que se presenten en los próximos años.

Piero Polar Bustinza, piloto profesional y jefe de taller de MT Automotriz, fue quién invitó a Francisco Calle a formar parte del Team MT Racing, equipo del reconocido corredor de autos Pacho Cantt. Piero ha confirmado su deseo de contar con él en futuras carreras. “Tengo un sueño que espero cumplir pronto, quiero correr con este equipo fuera del país. Hay una carrera igual a las 6 Horas en Ecuador y quisiera ir con este mismo equipo que logró la copa en Perú. Francisco ha tenido una rápida evolución este año. Sus participaciones en el autocross y en el track day fueron destacables. Bajó sus tiempos de forma muy rápida”, menciona Polar.

Y es que Francisco Calle vive las 24 horas del día pensando en autos y soñando en participar en las más grandes competencias del mundo. “Desde que era muy pequeño, desde que tengo memoria le he tenido un gran amor a los autos. A medida que iba creciendo, también iba creciendo este amor y cuando cumplí los 18 años logré mi primer sueño de comprar mi auto con mis ahorros”, comenta.

Y es que el auto de sus sueños era el Toyota Trueno AE86, modelo que conduce el reconocido piloto japonés Keiichi Tsuchiya, de quién Francisco es un gran admirador. Ya ha aprendido a correr con ese auto y lo está acompañando en sus primeros logros. “Este auto es un ícono, lo vi en una serie y fue una de mis inspiraciones para ponerme a correr”.

Agrega que, aunque el automovilismo peruano no está en su mejor momento, pues antes había mucho más apoyo, “tengo fe que aparezcan más pilotos jóvenes como yo, además que es importante el apoyo de la familia y yo tengo el de mis padres, de no ser por ellos, no habría llegado a donde estoy”.

Francisco Calle aprovecha este inicio temprano de su carrera en el mundo del automovilismo para continuar entrenando con los mejores pilotos peruanos y asegurar su presencia en todas las competencias que se presenten en los próximos años.

FRANCISCO CALLE:

Piloto amateur de autos de carrera y estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Apasionado de la velocidad, con alta motivación al logro, perseverancia y rápido aprendizaje.

Formación en el mundo Automotriz:

Curso On Line Nivel 3 Circuito con Ricardo Dasso.

Curso On Line Nivel 3 Rally con Ricardo Dasso.

Curso Práctico de Rally con Ricardo Dasso Curso Avanzado de Circuito con Chubi Zani.

Experiencia:

Piloto Competidor en el Autódromo de La Chutana (septiembre 2019 – a la fecha) con Auto AE86 Toyota Trueno sin mayores modificaciones.

Las 6 Horas Peruanas:

1er puesto en la Categoría TC Light 2021. Equipo 14: Piero Polar / Nicolas Gnaegi / Francisco Calle / Manuel Flores / Arturo Arianzen - Auto 63.

Autocross:

1er puesto en la Categoría Superior 3.5 resultado general anual 2021 • 3er puesto en la Categoría Superior 3.5 resultado general anual 2020.

Track Day:

1er puesto – Track Day en la Categoría 3 en el resultado general anual del 2021 Tiempo: 1:13.435

Piloto aficionado de Karts en el Kartódromo de Asia (veranos 2015 – 2019).

