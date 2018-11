Francia vs. Uruguay se miden por amistoso internacional en el Stade de France este martes desde las 21:00 horas (hora local, 3:00 p.m. hora peruana) y por transmisión de canal Cuatro de España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La revancha del Mundial llega vestida de amistoso entre La Celeste vs. Los Bleus que se ven las caras por primera vez desde que jugaron en cuartos de final de Rusia 2018. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo internacional en fecha FIFA.

Francia vs. Uruguay es el plato fuerte de este último día de partidos internacionales por la jerarquía de las plantillas de cada selección y por esa revancha que querrán cobrarse los sudamericanos que fueron eliminados por los europeos del último mundial.

En Uruguay, a diferencia del choque en el Mundial, no estará Martín Muslera quien no tuvo una buena tarde y sí Edinson Cavani que en Rusia 2018 no jugó los cuartos de final por lesión. En Francia, en tanto, habrán algunas variantes como el ingreso de Tabnguy Ndombele de Olympique Lyon para que juegue al lado de N'Golo Kante.

Partidazo el que se viene en el Stade de France donde Didier Deschamps y Oscar Washington Tabárez se vuelven a encontrar para regalar un lindo espectáculo de fútbol.

Francia vs. Uruguay: probables alineaciones



Francia: Hugo Lloris; Djibril Sidibé, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Digne; Tanguy Ndombele, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivierd Giroud.



Uruguay: Martín Campaña, Mathías Suárez, Bruno Méndez, Martín Cáceres, Diego Laxalt, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez, Edinson Cavani.